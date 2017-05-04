爺輩通緝犯跑給警方追 年老體衰跑不動被逮

69歲爺輩通緝犯被警方盤查時趁隙逃跑，跑沒幾步路就遭警方逮捕。(林雅惠翻攝)

仁武分局澄觀派出所警員王俊堯、曾建閎日前晚間巡邏時，發現追查已久的69歲王姓竊盜通緝犯在路上閒晃，員警下車盤問他是否為王某，王回答說是，但告知他為竊盜通緝犯後，王隨即否認，並質問警方是假警察，趁隙逃跑，由於年老體衰，跑沒幾步路就被警方壓制帶回，依竊盜通緝及妨害公務罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，王嫌居住於仁武區、鳳山區兩處，於今年2月24日由橋頭地檢發布竊盜通緝，警方得知其通緝後曾至仁武及鳳山住處欲將他逮捕到案，但王嫌生性狡詐，且無固定工作及交通工具，追捕不易，警方執行巡邏勤務發現王嫌於路上閒晃，雖王嫌帶著口罩但因被警方鎖定已久，仍一眼認出他是竊盜通緝犯，順利將他逮捕歸案。

(中時)