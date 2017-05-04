NBA》別亂用我照片！詹姆斯索賠啤酒商6000萬
還記得今年東區準決賽首役，「小皇帝」詹姆斯假裝偷拿場邊啤酒要喝的畫面嗎？結果這家啤酒商刻意用這個畫面大肆宣傳，如今引發詹皇嚴重不滿，甚至準備針對侵犯他的肖像權提告，預估最少索賠200萬美元，也就是台幣6000萬！
其實詹姆斯這個舉動也算「報仇」，因為在2010年夏天，詹姆斯宣布離開克里夫蘭跳槽熱火時，這家啤酒商刻意推出1款名為「放棄」的啤酒，藉以諷刺詹皇選擇離開的行為，結果這款啤酒銷售不錯，卻讓詹皇到現在仍然耿耿於懷。
「我現在並不擔心這件事情，因為我的經紀人與經紀團隊將會處理，但我知道那家啤酒商試圖靠我獲利，」詹姆斯4日表示，「我聽說那家啤酒商就是當年推出『放棄』啤酒的廠商，現在他們又想從我身上謀利，這太搞笑了吧。」
從詹姆斯的回應當中，可以清楚感受到他有多麼不滿那家啤酒商的心情，沒想到只是一個博取主場球迷歡笑的小動作，竟然會牽扯到侵犯他的肖像權，以及高達200萬美元的賠償，這家啤酒商恐怕相當悔不當初。
※中時電子報提醒您，酒後不開車，安全有保障！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。