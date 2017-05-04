NBA》別亂用我照片！詹姆斯索賠啤酒商6000萬

就是這個詹姆斯假裝喝酒的動作，卻有可能牽扯高達200萬美元的侵犯肖像權官司。(美聯社資料照)

還記得今年東區準決賽首役，「小皇帝」詹姆斯假裝偷拿場邊啤酒要喝的畫面嗎？結果這家啤酒商刻意用這個畫面大肆宣傳，如今引發詹皇嚴重不滿，甚至準備針對侵犯他的肖像權提告，預估最少索賠200萬美元，也就是台幣6000萬！

其實詹姆斯這個舉動也算「報仇」，因為在2010年夏天，詹姆斯宣布離開克里夫蘭跳槽熱火時，這家啤酒商刻意推出1款名為「放棄」的啤酒，藉以諷刺詹皇選擇離開的行為，結果這款啤酒銷售不錯，卻讓詹皇到現在仍然耿耿於懷。

「我現在並不擔心這件事情，因為我的經紀人與經紀團隊將會處理，但我知道那家啤酒商試圖靠我獲利，」詹姆斯4日表示，「我聽說那家啤酒商就是當年推出『放棄』啤酒的廠商，現在他們又想從我身上謀利，這太搞笑了吧。」

從詹姆斯的回應當中，可以清楚感受到他有多麼不滿那家啤酒商的心情，沒想到只是一個博取主場球迷歡笑的小動作，竟然會牽扯到侵犯他的肖像權，以及高達200萬美元的賠償，這家啤酒商恐怕相當悔不當初。

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(中時電子報)