陳建仁國籍誤植成中國 美國科學院更正
美國國家科學院（NAS）公布最新院士名單，將副總統陳建仁與中研院院士朱敬一國籍標為「中國台灣」（Taiwan , China），總統府表示，國籍已更正標示為台灣。
昨天發現國籍的錯誤後，總統府發言人林鶴明表示，副總統認為這無法接受，由中研院洽該單位要求更正。
總統府今天上午表示，針對2日美國國家科學院（NAS）所發佈之新聞資訊中，有關我國副總統陳建仁及現任我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表朱敬一兩位中央研究院院士的國籍資訊遭錯植一事，目前網站上的資訊已經更正為「Taiwan」（台灣）。
(工商)
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