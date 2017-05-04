獲利飆升 臉書用戶逼近20億
臉書周三(3日)公布首季財報，今年第1季獲利高達30億美元(約新台幣902億元)，同時每月用戶也逼近20億大關，不過日前傳出臉書為了打擊直播暴力內容，已經增聘3千人力審查不當影片，這筆龐大開銷可能吃掉獲利，盈餘增速恐下降。
據《法新社》(AFP)報導，社群媒體龍頭臉書公布，今年首季總營收80.3億美元，淨利30.6億美元，總營收與去年同期相比，成長高達76%，淨利漲幅同樣驚人，達49%。
同時，臉書用戶的數量也來到每月19.4億，增加17%。臉書創辦人祖克伯(Mark Zuckerberg)興奮表示，2017年我們有一個好的開始，我們將會繼續為全球廣大社群，建立使用工具。
祖克伯昨日在臉書上宣布，為了杜絕日前用戶直播殺人的事件再次發生，他將要擴增人力，增聘3千名審查員，負責檢舉不當的暴力影片，而這筆龐大的人事開銷，勢必增加營運成本，也會大口吃掉原有的獲利，但是祖克伯承諾要給用戶一個更好的使用環境，避免人心惶惶。
另外，臉書首席財務長David Wehner也預警，今年已經沒有新廣告置入空間，因此廣告營收勢必下滑，再加上其他開銷將從4成提高至5成，未來獲利空間勢必削減。
(中時電子報)
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