小英拋兩岸三新 陳菊力挺：不要拒絕好的發展

高市議會今天市政總質詢，市長陳菊休息時間接受媒體訪問，力挺蔡英文總統提出的「兩岸三新」互動新主張。（林宏聰攝）

蔡英文總統提出「新情勢、新問卷、新模式」的「兩岸三新」互動新主張，盼締造「結構性合作關係」，對此，高雄市長陳菊4日接受媒體訪問表示，面對政黨輪替新變化，若兩岸之間做更好的交流、互動往來拋出善意都是好事，「不要拒絕好的發展，好嗎？」

陳菊表示，面對國際情勢、台灣內部情勢變化，期盼兩岸交流能用新思維，讓兩岸之間友善互動、認真思考、異中求同，尋求最好的共識，她希望雙方都能冷靜、理性思考，讓兩岸之間藉由不同交流，增加更多善意。

媒體詢問，蔡英文提出的「結構性合作關係」，外界看不懂究竟是什麼意思？陳菊則力挺「沒有什麼看不懂的問題，蔡總統講得很清楚！」

陳菊指出，過去國民黨長期執政，現在是民進黨執政，面對政黨輪替新的變化，大家要有信心，兩岸做更好交流，交流互動、往來付出，拋出善意都是好事，不要拒絕好的發展。

(中時)