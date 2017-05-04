林全上班途中 遭大觀自救會成員攔車包圍

行政院長林全。（資料照,姚志平攝）

到處有抗爭！行政院長林全今早離開大安區住家，準備搭車前往行政院辦公時，在濟南路3段巷弄，遭板橋大觀自救會10餘名成員半路攔下包圍，負責維安的保六警官隊見狀將對方緊張拉開，另通知大安分局警方出動快打，狀況隨後排除。

大安分局將在稍後召開記者會說明案發情形，目前擬依違反社會秩序維護法，將帶頭的鄭姓自救會長等人法辦，「大觀自救會」前身是板橋大觀路榮民之家，2002年被規劃成都市計劃社福用地，去年5月開始強制拆遷執行，大觀自救會此後就經常在各個場合抗議、陳情。

(中時)