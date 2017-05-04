陸客不來 台東飯店業者：估倒4成才能損益兩平

圖為南迴最美麗的火車站，多良火車站。(中央社)

蔡英文總統上任將滿一年，但兩岸關係依舊冷冰冰，來台陸客人數持續減少中。上月台東縣觀光旅遊處處長江慧卿表示，觀光是台東最主要的產業之一，陸客赴台人數這一年來減少很多，台東縣曾單月大減7成，團客最劇。有旅宿業者分析，未來台東大約要倒4成的飯店跟民宿，才能讓剩下的業者損益兩平，就看誰撐的久。

根據《更生日報》報導，台東飯店業者表示，過去台東每天約有5千名陸客團住宿，房間數需求達2500間，近年來，台東飯店加民宿約有1萬個房間，每天基本需求再加上台客及其他國家旅客，可讓台東平常整體住房率達7成5至8成。

但現在陸客驟減只剩兩成，讓台東整體住房率落在3成5至4成，飯店為討生存只能削價競爭，業者表示若情形無法改善，估計台東大約要倒4成的飯店跟民宿，才能讓剩下的業者損益兩平。

業者認為，政黨輪替後，卻因「九二共識」，讓「陸客商機」消失，企業投入的金錢與人力一下化為烏有。強調其實哪個黨執政對老百姓來說，沒有太大區別，只希望「經濟」能搞好一點，讓大家有口飯吃。

(中時電子報)