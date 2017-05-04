「北盜」黑金城 涉違反公司法被訴
昔日人稱「北盜」、「盜帥」的黑金城，日前因成立公司時，涉及驗資不實，台北地檢署今依違反公司法等罪嫌起訴黑金城。
黑金城過去與「南偷」辛逸民齊名，2人合稱「北黑南辛」，2人服刑時拜在「珠寶大盜」黃昌華門下，互為師兄弟，由於2人熟悉保全系統及破壞保險箱，多次聯手犯案而被道上稱呼為「北盜黑金城；南偷辛逸民」。
黑、辛2人專偷有保全系統的銀樓、鐘錶店，視固若金湯的高科技保安設施如無物。2人曾經於1989年間聯手行竊愛國東路寶島蔘王的3000多萬元人蔘及現金，隨後又在高雄偷走27幅范增名畫，黑從此聲名大譟。
黑金城年輕時長相斯文、帥氣，讓不少女子迷倒在他的魅力之下，肯捨身替他犯案，也贏得道上「盜帥」美名。
黑金城前科累累，進出監獄數十次，但復興美工肄業的他，對畫畫很有興趣，2013年他出獄後還參與三Ｄ動畫《我是隻小小鳥》製作。
(中時)
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