揭開博物館祕史！國際博物館日 來場「五後時光」
迎接518國際博物館日，全台各地博物館接連舉辦系列活動，除了故宮南北院區將於當天開放免費參觀外，國立臺灣博物館號召民眾揭開「祕密事件」，國內現存最早木乃伊究竟有哪些爭議？臺博館本身又藏有哪些不為眾人知曉的歷史？跟著專家們的系列講談，揭開臺灣博物館的祕史吧！
國立臺灣博物館是國內首座自然史博物館，收錄藏品約11萬件，百年來歷經多項重大歷史事件仍屹立不搖。迎接國際博物館日，臺博館即將於5月13日舉行「臺博祕密事件」，以原民展示、典藏品與博物館場域角度切入臺博館的爭議歷史。
典藏品的爭議歷史將探究臺灣現存最早的木乃伊「柯象」，其身分多元且複雜，是雲林地方信仰中的精神指標，又是日本時期土庫事件中的「證物」，現為臺博館的文物典藏品。然而，當藏品文物返鄉思潮日興，「柯象」該何去何從？
另活動也將探討臺博館場域爭議，臺博館南門園區前身為日本時代的臺灣總督府專賣局臺北南門工場，，是日本時代臺灣唯一的公營樟腦加工廠，但當時砍伐的山林曾是臺灣中海拔重要的森林環境，如果歷史倒轉，我們是否有機會可以有一次不一樣的決定？
此外，臺北市立美術館也將於國際博物館日當天舉辦「五後時光」系列活動，提供《微光闇影》展場每天兩到三場的定時導覽、各樓層團體預約導覽，518博物館日當天推出特別版「雕塑遊戲」，提供質地各異、軟硬不同的捏塑材料，展開指間的探險。
另當周周末開幕的2017第四屆X-Site《供霧所》，將於開幕20日當天下午進行開幕講座，同時邀請到國內知名的布拉瑞揚舞團，於X-Site場地內演出開幕表演《漂亮漂亮》，在涼爽的夏日夜晚，與舞者們一同用呼吸與律動，感受藝術與自然交會之美。
(中時電子報)
關鍵字：國際博物館
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