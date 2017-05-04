《初戀那件小事》女星長大了！挺過「車震門」曬辣照

平采娜長大了！新寫真照絕美！（圖／取材自微博）

泰國浪漫愛情電影《初戀那件小事》捧紅男女主角馬力歐與平采娜，尤其當時在片中又黑又矮的「小嵐」，本尊是個不折不扣大正妹，但先前平采娜爆出車震風波，當時盛傳她還將退出演藝圈，可她自清，近來更拍了新寫真照，黑色薄紗大展性感。

平采娜先前被爆有車震片段在網上瘋傳，當時還傳出她將退出演藝圈，但事後她鄭重否認，強調影中人根本不是她，家人也表示事發當時她人在家，還有其他好友出面作證，讓平采娜挺過「車震門」風波。

而相較於過去「小嵐」的青澀模樣，平采娜現在也已經成熟不少，日前她還拍攝了一組黑色系寫真，透紗材質大露美腿，讓不少粉絲都讚「小嵐長大了。」

(中時電子報)