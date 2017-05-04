傅達仁看平鑫濤插管有感 促善終人權

傅達仁積極推動安樂死合法化。（取自臉書）

傅達仁去年底向蔡英文總統投書「安樂死法案」引發關注，近日看到瓊瑤和平鑫濤新聞有感，「我過去和平鑫濤有一面之緣，我從新聞上看到90歲的平鑫濤，臥病400多天，失智和中風，已不能表達他的善終人權，他不能說，我替平鑫濤先生揣摩發言：『我已90歲，就是靠機器活著的『死活人』，還是會死，幹嘛還要拉長我的大痛苦？！』」

他表示，安樂死和安寧治療不同，企請政府修法，在安寧治療和自主放棄治療之外，加一條讓百姓自願安樂死的「人道尊嚴的選擇權」，人不能連自願的機會都沒有，賴活不如好死。他進一步指出，台灣靠機器的死活人比美國多五到八倍，美國還有五個州通過安樂死，他自己當年是台北大學社會系畢業，推動安樂死合法化就是對社會有利的事。

他分享，有天繞步到小巨蛋，在門口擔任世大運會前賽的義工們，很親切關懷的對他說：「加油！保重，好好活著。」朋友們都以為他要死了，其實台灣如果安樂死合法化，他一定守諾言，甘做首例為範。

催法的目的就是要讓台灣人走到人必有死的最後一步時，有個「好死」的選擇權，絕不是為個人，老人社會、長照政策僅安寧療法和重症自主放棄治療是不夠的，要減少死前痛苦、樽節全民健保預算，「人道尊嚴」安樂死法是必要的，尤其洗腎王國的台灣。

他在好友們的支持、鼓勵和協助下，正籌備成立「人道尊嚴」善終協會，推展安樂死合法化，已邀請法、醫、學界等專業人士參與，並請益台北市聯合醫院總院長黃勝堅，總院長亦表達立場：「現行安寧治療、重病自主放棄治療和安樂死可同時進行，一是先行，一是後至，按著定命，人必有死，當大家了解無效治療只是延長痛苦，死亡必須面對時，就是實行人道尊嚴、安樂善終的時候。」

(中時)