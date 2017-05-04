老人健保補助排富 中社會局：節省經費擴大多元服務

新社區長青快樂學堂開辦典禮，讓照顧服務增加，長輩看得到也用得到！（陳世宗攝）

民間監督健保聯盟發言人滕西華投書〈從台中市限縮老人健保費補助政策看健保費的世代正義〉一文，表示基於負擔保費是義務，他支持台中市政府調整老人健保費補助措施，更覺得政府應該全面檢討所有健保費補助。社會局長呂建德表示感謝，並重申「唯有回歸社會保險的繳費義務，並依據實際的經濟能力繳納保費，才是實現公平與世代正義之途」。

目前擔任台灣社會心理復健協會秘書長、身心障礙聯盟秘書長，並長期義務擔任民間監督健保聯盟發言人滕西華投書指出，健保費收入90％以上是奠基在以薪資所得作為基礎的一般保費上；退休老人的退休金可能比年輕受薪族來得多，卻沒有計入保費所得。

滕西華指出，繳費的是年輕人，現在繳錢給老人和小孩用，自己老了，卻沒人繳保費給現在的年輕人用，保費不改革，健保怎麼會有世代正義？全國至少有6個縣市不分貧富，皆全額補助65歲以上老人健保費，而受刑人保費更是不分貧富由國家統一支付，更是一點道理也沒有。

滕西華說，基於負擔保費是每個人的義務，除非是經濟困難或特殊地區的國民，國家應予扶助外，他支持台中市政府調整老人健保費的補助措施，甚至覺得政府應該全面檢討所有的健保費補助。

社會局長呂建德表示，滕西華的投稿點出現行透過稅收補助健保費的諸多問題，唯有回歸社會保險的繳費義務，並依據實際的經濟能力繳納保費，才是實現公平與世代正義之途。

呂建德表示，台中市政府以社會投資作為社會政策的理念，主要在於擴大照顧服務產業的投資；一方面讓照顧服務的供給提升，增加照顧資源的可近性，另一方面，也讓家庭照顧者可以用親民價格取得服務獲得喘息。

呂建德說，過去照顧資源匱乏，導致家庭照顧者無處求助，或者需付出昂貴的價格，才能脫離照顧困境，這對高齡化社會來說，情況只會愈來愈嚴重。現金給付的政策表面上減輕家庭的經濟負擔，實際上只領取一筆極小的補助金額，卻將照顧重擔全部壓在照顧者身上，當照顧者不堪負荷，就可能釀成社會悲歌。

呂建德強調，老人健保補助限縮在中低收長輩，每年省下12億（並會逐年增加1至2億）的經費，可以發展多項照顧，如擴大長照、老人共餐、送餐、長青學苑班級數、老人假牙、敬老愛心卡以及改善居家服務人員的勞動條件等等，當服務建立起來，老人的照顧不再是後顧之憂，年輕人口也能努力打拚，照顧產業持續擴大，增加就業機會，使得政府稅收也能進一步增加。

(中時)