才女作家輕生 羅友志批「政府只會忙著鞭屍」
才女作家輕生事件風波越演越烈，外界群起激憤呼籲揪出狼師，不過台南市社會局、衛福部卻「提醒」隱去姓名否則開罰，這讓各大媒體一度噤聲，此舉讓「台客名嘴」羅友志相當不滿，痛批政府無所作為，只會在人死後忙著「鞭屍」。
羅友志透露昨天上節目時，為了能否道出才女作家姓名，內容則是一再修改不斷重錄，這讓羅友志不滿痛斥，大家純粹想幫一個女孩討回提早逝去的時間，而且身分還是個「被害人」，但不僅未見政府從旁協助，卻反而一再阻撓，甚至動用權力「鞭屍」，反觀對凶嫌卻呈現「你快走，沒你的事」的態度，此舉讓羅友志無法接受，痛批這名才女作家是做了什麼傷天害理的事？不然為何連死後都得躲躲藏藏?
接著他更點名三大政府單位，分別是台南市教育局「社會教育科」、衛福部「保護司」、台南市社會局「性侵害防治中心主任」，要他們捫心自問自己做的事是對的嗎?甚至要他們對此事回應，相信為人父母的都在等一個合理答案。
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(中時電子報)
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