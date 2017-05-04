廢棄物清理公司亂倒廢酸液 富奕達負責人聲押禁見

合法廢棄物清理公司富奕達及易達銘為牟取暴利，涉嫌收受相關廠商的有害事業廢棄物後，透過非法清運業者四處濫倒，新北地檢昨會同環保署北區督察人員搜索2家公司，約談12人。新北地檢偵訊後，今（4）日將富奕達公司葉姓負責人聲押禁見，陳姓、羅姓員工均以5萬元交保；易達銘扶姓、陳姓負責人各以20、10萬元交保，潘姓業務10萬交保。其餘人請回。

(中時)