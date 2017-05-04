可潛射220公里 陸潛艇列裝鷹擊18反艦飛彈

中國海軍實驗艦試射鷹擊－18反艦飛彈的畫面，這款飛彈可艦載垂直發射，也能由潛艇發射。不過，由於魚雷管限制，因此潛射型鷹擊－18的體積，會比艦用版小。（圖/央視截圖）

鷹擊－18反艦飛彈擊中靶艦的畫面。（圖/網路）

中國致力加強海軍戰力，備受矚目的鷹擊－18反艦飛彈經過實彈射擊，已列裝常規潛艦。

《解放軍報》在「水下獵手雷霆出擊」的報導中稱，中國海軍某潛艇支隊339艇多次承擔重點裝備實驗任務，而該艇在承擔海軍新型飛彈首次實彈射擊任務中，已圓滿完成任務。

觀察者網分析指出，文中所謂的新型飛彈，就是既可艦載垂直發射，也能由潛艇發射的鷹擊－18飛彈。

339艇是在2013年底之前服役的，當時，鷹擊－82型潛射反艦飛彈早已隨著039型常規潛艇裝備多年，而一脈相承的鷹擊－84型潛射反艦飛彈也已經開始列裝部隊，而引進的3M54E潛射反艦飛彈早在2006年前後列裝海軍，完全不需要讓當時「還沒有完成全訓」的339艇擔任「首次實彈發射」任務。

2006年後，俄羅斯逐步解決了3M54E潛射反艦飛彈的可靠性問題，中國海軍第3批引進的8艘636M型「基洛」（Kilo）級常規潛艇也開始陸續入列

分析指出，中國海軍吸收636M「基洛」型常規潛艇精華後，才推出的039B型339艇所執行的，很有可能是所謂「國產化3M54E」，也就是鷹擊－18潛射型反艦飛彈的首次實彈發射任務。

而這種被中國海軍寄予厚望，可望成為未來主力的重型反艦飛彈，在3艘運動靶船中精確辨識出目標所在的靶船，精確命中、一發擊沉。

《國家利益》（The National Interest）網曾指出，鷹擊－18最大的優勢，就是採用了「雙速制」設計。它在發射後的大部分時間以高亞音速飛行，唯有靠近目標的最後階段，才會以2.5-3倍的音速衝刺。而透過這種設計，既能保證鷹擊－18具備亞音速飛彈重量輕，射程遠與通用性佳等優點，還具備超音速飛彈的高速特徵，大幅壓縮對手的反應時間。

此外，它的末端超音速突防距離超過40公里，最大有效射程達400公里。由於考慮到潛射型的規格會受魚雷管的限制，因此潛射型鷹擊－18的體積，會比目前裝備部隊的艦用版小，但參考同等規格的3M54E潛射反艦導彈，鷹擊－18潛射型的最大射程仍能超過220公里。

一般認為，鷹擊－18將成為中國海軍大中型艦艇，以及新型潛艇的主力反艦飛彈，並大幅提升中國海軍反擊美航母與「神盾」級戰艦的能力。

據公開資料顯示，鷹擊－18採用的很可能是中繼慣性加末段主動雷達制導方式，並在飛彈巡航的過程中，能利用資料鏈對飛彈進行彈道修正，以改變飛彈的攻擊彈道或攻擊目標。

另一方面，觀察者網的分析指出，由於中國海軍核潛艇數量仍然不足，039A/B系列常規潛艇勢必要分擔重任，扛下部分本該由核潛艇執行的遠洋突破封鎖作戰任務。從339艇和372艇水下經驗看，中國海軍常規潛艇更常面對的是美日反潛艦隻，以及反潛巡邏機和直升機的聯合圍堵，這也是039A/B系列必須大型化，並裝備絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統的原因。同樣的，039A/B的指揮與火控系統，也是093型攻擊核潛艇的簡化版。

(中時電子報)