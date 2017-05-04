MLB》26戰13轟！洋基超新星創紀錄

洋基超級菜鳥賈吉對藍鳥3局下敲出本季第13轟。（美聯社）

洋基超級菜鳥賈吉（Aaron Judge）剛以平新人紀錄的單月10轟，榮膺美聯4月份最佳新人，但獲獎完全不影響賈吉的火燙球棒，3局下他從藍鳥右投史卓曼（Marcus Stroman）手中敲出兩分炮，開季26戰敲13轟，創下大聯盟新猷。

史上只有另一位打者，能在球隊開季頭26戰敲出13轟，就是名人堂球星威利梅斯（Willie Mays）。但梅斯在1964年創此紀錄時已經33歲，且是拿過新人王、國聯MVP，連11年入選明星賽、連8年獲金手套的超級球星。

相較之下，25歲的賈吉去年才升上大聯盟，今年仍有爭取新人王的資格，卻在近6戰敲出6轟，本季已敲13轟領先全大聯盟。

「去年我更多時候是試著看清楚球，當它進到我設定的位置時再出棒。今年我採取不一樣的打擊策略，比去年更積極主動攻擊。」賈吉說。

賈吉去年在大聯盟出賽27場，84打數敲出4轟，本季到今天賽前累積83打數，全壘打卻是去年的3倍！進步幅度令人咋舌。他在4月敲出10轟，追平白襪J.阿布瑞尤（Jose Abreu）、洛磯史托瑞（Trevor Story）的新人單月紀錄。

此外，賈吉也成為洋基隊史第2位，25歲（含）以下就能在球隊開季頭22場敲出兩位數全壘打的少年強打，前一位是名人堂球星米奇曼托（Mickey Mantle）。能和曼托、梅斯兩位傳奇球星比肩，賈吉已成為紐約本季最熱話題。

(中時電子報)