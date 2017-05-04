MLB》26戰13轟！洋基超新星創紀錄
洋基超級菜鳥賈吉（Aaron Judge）剛以平新人紀錄的單月10轟，榮膺美聯4月份最佳新人，但獲獎完全不影響賈吉的火燙球棒，3局下他從藍鳥右投史卓曼（Marcus Stroman）手中敲出兩分炮，開季26戰敲13轟，創下大聯盟新猷。
史上只有另一位打者，能在球隊開季頭26戰敲出13轟，就是名人堂球星威利梅斯（Willie Mays）。但梅斯在1964年創此紀錄時已經33歲，且是拿過新人王、國聯MVP，連11年入選明星賽、連8年獲金手套的超級球星。
相較之下，25歲的賈吉去年才升上大聯盟，今年仍有爭取新人王的資格，卻在近6戰敲出6轟，本季已敲13轟領先全大聯盟。
「去年我更多時候是試著看清楚球，當它進到我設定的位置時再出棒。今年我採取不一樣的打擊策略，比去年更積極主動攻擊。」賈吉說。
賈吉去年在大聯盟出賽27場，84打數敲出4轟，本季到今天賽前累積83打數，全壘打卻是去年的3倍！進步幅度令人咋舌。他在4月敲出10轟，追平白襪J.阿布瑞尤（Jose Abreu）、洛磯史托瑞（Trevor Story）的新人單月紀錄。
此外，賈吉也成為洋基隊史第2位，25歲（含）以下就能在球隊開季頭22場敲出兩位數全壘打的少年強打，前一位是名人堂球星米奇曼托（Mickey Mantle）。能和曼托、梅斯兩位傳奇球星比肩，賈吉已成為紐約本季最熱話題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。