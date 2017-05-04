台中律師公會理事長交接 中市府法制局長到場祝賀
台中律師公會昨晚舉行理事長交接典禮，由前任理事長吳梓生將印信交給新任理事長洪明儒，台中市政府法制局長陳朝建到場祝賀。陳朝建感謝台中律師公會協助市府推展法律諮詢服務及法治教育等法制業務；期待未來在新任理事長帶領下，持續提供優質的法律服務。
台中律師公會第29屆第2、3任理事長交接典禮，包括市府法制局長陳朝建、台灣高等法院台中分院院長陳東誥、高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、台中高等行政法院院長許金釵、台中地方法院院長江錫麟、台中地方法院檢察署檢察長張宏謀等人到場觀禮，場面隆重溫馨。
法制局長陳朝建致詞時，感謝前理事長吳梓生及歷任理事長的支持，台中律師公會協助市府於台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓及各區公所，提供民眾免費的法律諮詢，並結合彰化縣政府進行區域法律行動專車會師，此外，法律行動專車前進偏遠的山區、海線地區所屬里辦公室、圖書館、社區活動中心等處，提供最貼近市民的優質服務。
陳朝建指出，近年來，台中律師公會配合司法改革議題，與市府合辦律師法修正研討會，及與市府合作「校園法治教育的新思維－修復式正義」新書發表會，在台中市校園推展修復式正義理念！
陳朝建表示，另與民間司法改革基金會研討人民觀審新制等各項司法改革議題、法律扶助基金會共同協力處理市民的相關法律諮詢及法律扶助、犯罪被害人保護協會台中分會及更生保護會等團體協力推動犯罪被害人保護、輔導更生人自立等業務，為司法改革注入強大能量。
法制局表示，市府將會持續與台中律師公會合作，推展法律諮詢服務及法治教育，提升民眾法治觀念，並共同研討司法改革各項議題，一同攜手建構台中成為法治宜居都市。
(中時)
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