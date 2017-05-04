名作家史蒂芬金：川普核武思維 比我所有小說都可怕

「驚悚大師」史蒂芬金再次公開砲轟川普。（圖/美聯社）

據美國國會山報（The Hill）報導，被外界譽為「驚悚大師」的名作家史蒂芬金（Stephen King），從川普（Donald Trump）競選總統起，經常在推特上對他提出評論。從先前對女星梅莉史翠普（Meryl Streep）的批評、到近期的北韓危機，史蒂芬金的論點總能讓人眼睛為之一亮。他認為，手握美國核武密碼的川普，對於使用這項武器的思維，比他所有寫過的驚悚小說內容都還可怕。同時他更批評，川普在就職百日的自吹自擂，更讓他成為「自戀型人格障礙」（narcissistic personality disorder）的典型案例。

現年69歲的史帝芬金，是當代美國著名的恐怖小說大師，畢業於緬因大學英文系，曾是一名英語教師。其作品總銷售量超過3億5000萬冊，最著名的著作包含《魔女嘉莉》（Carrie）、《穹頂之下》（Under the Dome）、《綠色奇蹟》（The Green Mile）等，曾多次翻拍為電影和電視劇，更於2003年，榮獲美國國家圖書獎（American National Book Award）的終身成就獎；2007年榮獲愛倫坡獎中的「大師獎」。

「驚悚大師」史蒂芬金再次在推特砲轟川普。（圖/Stephen King推特）

美國媒體認為，史蒂芬金的言論應來自於國會最新的提案，超過50萬名民眾連署，要求國會加強限制川普使用核武的權力，由加州華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）提案，正式送交眾議院審議，目的就是為了避免在日益緊張的北韓局勢，總統未經國會批准，先行使用核武打擊「可能目標」，造成不必要或過大的傷害。

(中時電子報)