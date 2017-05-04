中市青年學生公部門暑期工讀 即日起受理報名
台中市勞工局為提升台中市大專青年職涯發展競爭力，協助未來適性就業，提供250名學生暑期工讀機會，凡設籍台中市4個月以上的大專學生(畢業生、研究生、延畢生、夜校生、假日進修部學生除外)，即可報名參加公部門暑期工讀，工讀期間自7月3日至8月30日，待遇為時薪133元並含勞、健保，歡迎踴躍報名。
勞工局長黃荷婷說，該計畫往年是針對特定對象學生辦理，一直深受用人單位、工讀生及家長高度肯定與支持，今年度工讀生名額為250名，其中特別開放50個名額給予一般身分學生，報名期間至5月12日；特定身分開放200名，報名期間至5月19日止，希望讓在學的大專青年皆有機會提早接觸就業市場、認識職場環境，培養正確職場工作觀念，充實工作知能與專業技能。
去年參與計畫的工讀生小芸(化名)，在校就讀護理系，報名參加暑期工讀後，分派到文化局圖書館服務，工讀期間也協助各類活動籌備，不同於在校的學習經驗，她從中學習到創意激盪及待人接物的應對技巧；小芸也發揮高度的服務熱誠，協助圖書館排列書籍及活動場布，累積職場軟硬實力。
台中市就業服務處指出，暑期工讀報名方式採通信報名或親自送達，預計5月31日下午5時前，將符合報名資格者，公告於市府勞工局及就業服務處網站，並將於6月9日公開抽籤，現場請政風人員與會並全程錄音錄影。
報名簡章請至台中市政府勞工局網站或台中市就業服務處網站下載，也可至全市就業服務處所屬站台索取。欲知詳細內容可電洽就業服務處第一課，04-22289111分機36100、36104、36107。
(中時)
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