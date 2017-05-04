網紅「那對夫妻」分享12年情路 一見鍾情定終身

一家三口幸福甜蜜。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

台灣超紅夫妻檔，兩百萬粉絲喜愛的「那對夫妻」（張品筠Nico、林京燁Kim），以及他們的女兒小妮妮，長期分享自拍爆笑的生活小影片，成為粉絲生活裡療癒的寄託。夫妻倆愛情長跑的純真戀曲，感動無數網友的生活片段，如同Kim唱給老婆及女兒的新歌，譜出一段段感人肺腑的「愛妮宣言」。「那對夫妻」接受《嬰兒與母親》雜誌訪問，分享家庭生活。

一見鍾情的悸動與邂逅

十二年的愛情，這個數字絕對不短。當初為什麼一眼就認定是她（他）了呢？Nico說，當年我們是碰巧在一個臨時演員通告的場所裡認識對方的；雖然只是初次見面，Nico心中有一種認識他很久很久、很熟悉的感覺浮現。Kim則說，我們兩個其實就是一見鍾情，雖然沒有告白，但當時我就覺得Nico真的很漂亮，就是很喜歡她，兩個人那天一直都很有話聊，後來就自然而然希望相伴彼此一生，並且生下可愛的妮妮了喔！

自然成為『那對夫妻』的理由

為什麼取名『那對夫妻』呢？Nico說，當時因為這個名稱對我們來說比較好記，又很有話題性，大家介紹我們的時候，也是『那對夫妻』；於是當時就與公司簽約定名，決定使用『那對夫妻』來定名我們的粉絲專頁，後來也就成為現在所有粉絲認識，既自然又好記的『那對夫妻』囉！

『那對夫妻』回憶暖暖的小日子

Nico認為，婚姻的基礎，應該就是要『以愛為出發點』。就像我們剛認識時那樣，雖然都還沒有事業基礎，但是彼此之間有濃濃的感情，然後就是以愛為出發點去結合的。因為每一對夫妻，都是來自不同的原生家庭，都有不同的生活習慣，所以共組一個家庭，最重要的就是不要太過計較對方的優缺點，並且能夠用愛包容。

當時倆人相遇相戀，還只是情竇初開的年紀，擁有的是一段很純真的愛情；這與熟齡年紀談感情的出發點不太相同。Nico覺得，當時他們那個戀愛的年紀，兩個年輕人都很窮，但沒有太多外在條件的斤斤計較；然而一般人到年紀大一點有經濟基礎時，看待愛情的角度則又不同，反而就可能會需要顧慮很多現實的情況與想法了。

完整內容詳見《嬰兒與母親》。

(中時)