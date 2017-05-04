立院審查前瞻條例不順利 林全：感到遺憾
行政院長林全今（4）日上午在行政院院會表示，立法院正審查行政院所提出的「前瞻基礎建設計畫特別條例」，因為部分在野黨立委的誤解與強力杯葛，目前進展並不順利，「這點除了感到遺憾之外，也認為目前我們所面對的挑戰，考驗政府施政能力和決心。」
林全表示，前瞻基礎建設的5大項目，著眼於國家未來發展的需要，目的是為整個國家的綠能、科技、高品質與高抗災的生活環境。
他說，其中幾項關鍵工作在前瞻基礎建設計畫裡面，經過完整長時間的規劃評估，並涉及避免浪費和外界所批評蚊子館的相關機制，創造民眾最大福祉作為原則，並沒有為了政治利益綁樁或區分藍綠，也不會任意舉債破壞財政紀律。
林全表示，在未來執行時，也會以審慎周延的方式，在對環境造成最小影響下推動，環評沒有通過前也不會執行任何計畫，更不會有大量迫遷的情形。
他說，在少數有心人士刻意誤導下，社會上出現很多似是而非的說法，不僅造成民眾誤解，更使得計畫推展過程十分困難，讓國家陷於空轉和內耗，為了導正視聽，並讓人民充分了解，行政團隊應主動將之當成重要政策。
林全指示，請各主政機關針對不實批評在第一時間澄清與說明，並主動積極透過網路與大眾傳播媒體，以淺顯易懂方式介紹各項計畫的內容與效益，爭取民眾支持。
林全表示，尤其與「前瞻基礎建設計畫」相關的各部會，請針對相關業務主動對外妥善說明計畫的效益、本質與效果，希望透過民意凝聚的方式，促使計畫儘速實現。
(中時)
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