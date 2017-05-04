砍警13刀 前保齡球國手二審判刑9年6月

曾為東亞保齡球國手的廚師吳志展，去年不滿遭警員張家逢開單取締他違規停車，竟拿剁骨刀朝張猛砍13刀險奪命，新北地院將他判刑9年6月，高院今維持原審判決，依殺人罪將將吳男判刑9年6月，全案可上訴。

57歲的吳男在去年8月2日下午4時許，發現自己在新北市板橋區溪頭街紅線違停2天的小貨車，被開了5張罰單，而張男正在開第6張罰單，他於是上前與張男理論，後來抓狂從自己車內取出1把剁骨刀，朝張男胸、頸等要害猛力揮砍。

員警張家逢當場大量出血，一度休克，胸腔、上肢、大腿多處刀傷，緊急送醫後才幸運撿回一命；檢方第1次聲請羈押，卻遭新北地院裁定30萬元交保，引發眾怒，檢方事後積極補強新事證二度聲押，法院才將吳羈押至今。

新北地院審理後認為，吳雖多次對張姓員警表達歉意，也在案發後20分鐘主動投案，但他公然在大馬路上持刀砍警，不但手段殘酷，惡性重大，更公然藐視國家公權力，嚴重危害社會治安，應予嚴懲，依殺人未遂等罪將他判刑9年6月徒刑。

案經上訴，高院審理期間，吳男自稱把剁骨刀放在車上，是他平常習慣不好，絕非預謀犯案，他衝動之下才持刀攻擊員警，後來看到員警男流血，就沒再繼續攻擊，他請求法官判輕一點，讓他早一點回家，並補償被害人，但高院仍將他判處9年6月。

(中時)