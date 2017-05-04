借酒裝瘋猥褻護理師 色男判刑2年定讞

台中市卓姓男子在4年前酒後鬧事受傷，他被送往醫院急診室後，竟分別對2名女護理師襲胸，護理師身心受創，其中1人需要安眠藥入眠以忘記此事，但卓父卻嗆聲「摸一下又不會怎麼樣」，最高法院痛斥卓男犯行重大，今依強制猥褻罪將他判刑2年確定。

判決指出，2013年4月19日凌晨卓男前往台中市某家醫院欲探望住院的祖母，但他因全身酒味且過了探病時間遭保全勸阻，他情緒失控不斷哭鬧且用頭自撞救護車，額頭受傷流血，他隨後自行到急診室要求驗傷，護理師看到他頭上有傷，協助他處理傷口。

卓男藉口無法站起坐在地上，護理師前往攙扶卻讓他躺在病床上，但卓男卻趁機用右手撫摸她的大腿，遭對方喝斥「不可以這樣」後，他不聽制止，繼續用手從她大腿之處往上撫摸，將她上衣撩起到胸罩下緣，直到旁人將卓男壓制他才住手。

隨後卓男被帶往放射科拍攝Ｘ光片，他又伸出鹹豬手對另一位女護理師襲胸，女護理師警告他不要藉酒裝瘋，他鬆手後趁女護理師要把病床床欄拉起時，再度又手掐住護理師的右胸，護理師大叫並用力揮開卓的手，他才停止其惡行。

女護理師向趕來醫院的卓父告狀，希望卓父約束兒子，卓父卻說「摸一下又不會怎麼樣，又不會少一塊肉」，2名護理師氣憤難消提告，但卓男卻辯稱他酒醉，只是不小心碰觸到女護理師的身體，沒有構成犯罪。

歷審佐以現場錄影畫面與證人說法，認定卓男犯行明確，考量他在醫院公然進行強制猥褻犯行，危害醫事場所秩序安全，情節非輕，且犯後沒有悔意，他的惡行造成護理師心理受到重創，將他判刑2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)