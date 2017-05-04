5/4日中視午間新聞搶先看

《塞爆啦!路塌封路5天 北市開災害應變中心》

台北市八德路、光復北路口，因為台電施工，造成路面塌陷，不僅交通受阻，周圍住家梁柱也出現裂痕，台北市政府在昨天(3號)晚間，宣布開設災害應變中心。週遭交通還請民眾多多注意。

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《遭指控誘姦林奕含 陳星:人死多說無益》

補教名師陳星遭指控誘姦才女作家林奕含，陳星任職的補教業者指出，在上週五追問陳星，「外面說得沸沸揚揚是怎麼回事？」陳星回「人都死了，多說無益。」補教業者表示，補習班不想再聘他，他也不想教了，雙方隨即協議解約；高市教育局則指，補習班擅換授課老師，學生得以依比例申請退費。

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《台灣癌症時鐘再快轉! 2招避致癌因子》

癌症時鐘再快轉，102年癌症新發人數為9萬9143 人，每236名國人就有1人罹癌，平均每5分鐘18秒就有1人發現癌症，癌症時鐘比10年前7分44秒相較，快轉1.5倍。醫生教你2招，簡單避開「致癌因子」請鎖定中視午間新聞

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)