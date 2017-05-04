衰！遭誤認自殺炸彈客 索馬利亞最年輕部長被擊斃

公共工程和重建部長布拉吉。(圖/Twitter@farhanjimale)

索馬利亞公共工程和重建部長布拉吉(Abbas Abdullahi)3日在總統府附近遭到擊斃，原因竟是遭另一位政府官員、國家審計長的維安人員誤認為是自殺炸彈客，而對其座車開槍，這起烏龍交火除了造成布拉吉死亡，也造成布拉吉的維安人員受傷。

據《半島電視台》(Aljazeera)報導，警察隊長侯賽因(Mohamed Hassan)表示，這場槍擊案發生在總統府附近的檢查哨，審計長法拉(Nur Farah)的維安人員因為誤認部長布拉吉為恐怖分子，所以朝部長布拉吉的座車開槍。而法拉的維安人員事後也表示，他們認為那輛座車上有一名自殺炸彈客，所以以才會開槍。至於法拉則是乘坐有防彈玻璃保護的座車，所以並沒有在這場混戰中受傷。

在這起烏龍交火中喪生的布拉吉年僅31歲，他的父母因為1991年索馬利亞政府的垮台，帶著年幼的他逃到肯亞避難。布拉吉從小在肯亞的難民營長大，直到2011年他重返索馬利亞，並在去年以政治素人的身分成功拿下議員席次，更在今年3月被攬入穆罕默德總統(Mohamed Abdullahi Mohamed)的內閣，成為最年輕的部長。

索馬利亞的選統大選剛在2月結束，而武裝恐怖組織青年黨（al-Shabaab）也不斷針對總統府、附近的軍事設施及飯店發動自殺炸彈攻擊和其他類型的恐怖攻擊，造成首都摩加迪休的治安顧慮不斷升高。

(中時電子報)