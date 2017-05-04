NBA》暴龍再見？詹皇季後賽2比0從未輸過

只要詹姆斯的球隊在季後賽取得2勝0敗領先，過去19次發生全都贏下系列戰。(美聯社)

儘管騎士與暴龍的東區準決賽只打完前兩場，有項數據卻已提前宣告暴龍恐怕即將淘汰命運，因為不算這個系列戰，「小皇帝」詹姆斯與他所效力球隊只要在季後賽取得2勝0敗領先，過去19次都由詹皇領軍球隊贏下系列戰！

況且詹姆斯如今已經切換到「生化人」模式，包含上季最後3場總冠軍賽，以及今年季後賽首輪4戰、次輪2戰，詹皇領軍騎士拿到9連勝，場均34.9分、10籃板與8.1助攻，命中率高達5成43，簡直是無人能擋。

反觀暴龍當前處境相當窘困，除了當家「雙衛」羅瑞、迪羅薩，一個受傷、一個低迷，更麻煩的是，無論派出鮑爾、派特生、伊巴卡、卡洛等人防守詹姆斯，幾乎都毫無辦法對抗，只能淪為詹皇眼中的「待宰肥羊」。

畢竟想要阻止當前的詹姆斯，幾乎是不可能的任務，暴龍現在可以做的，還是努力降低除了詹姆斯以外的騎士球員得分破壞力，尤其是厄文、洛夫、尚波特等人，只要迫使騎士只能讓詹姆斯單打獨鬥，暴龍才有贏球契機。

暴龍現在唯一的好消息，就是左踝受傷的羅瑞，看來傷勢影響不大，他在4日賽後表示自己在6日回到暴龍主場舉行的第3戰應可出賽，「騎士的表現打得就跟衛冕軍一樣，但我仍對暴龍深具信心，我們必須回去捍衛主場勝利。」

(中時電子報)