林全：新南向工作聚焦5大旗艦計畫

行政院長林全裁示，新南向工作聚焦「5大旗艦計畫」。（資料照）

行政院長林全今（4）日上午在行政院院會聽取經貿談判辦公室陳報「新南向工作執行進度與滾動檢討」報告後裁示，新南向工作聚焦「5大旗艦計畫」。

林全裁示，為展現更具體的政策績效，請相關部會集中資源妥善規劃推動核心項目，聚焦在產業人才、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台等「5大旗艦計畫」，希望在各部會的籌劃下，能有亮點核心工作。

林全表示，新南向政策是目前非常重要的施政工作，一定要務實推動，特别是在加強新南向國家的經貿關係、人才交流及強化區域合作方面，各部會在業務範圍內能多作思考與籌劃，並配合經貿談判辦公室的政策規劃來執行。

(中時)