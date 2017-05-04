MLB》復健賽開轟 新人王榜眼可望周末打熊
眼看超級新星賈吉（Aaron Judge）榮膺美聯4月最佳新人獎，去年也曾讓球迷驚奇連連，贏得美聯新人王榜眼的洋基捕手G.桑契斯（Gary Sanchez），則準備在周末傷癒歸隊，前進芝加哥對陣世界大賽冠軍小熊隊。
桑契斯因為揮棒時拉傷右側二頭肌，於4月8日進入傷兵名單。今天他在洋基3A打復健賽，面對前選秀狀元阿佩爾（Mark Appel），桑契斯首局就敲出陽春炮，第4局擊出1分打點二壘打，以4支2演出證明自己傷勢無礙。
「我們的計畫沒有改變，他很有機會在芝加哥歸隊。」洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）還透露，桑契斯復出後可能擔任第2棒。
桑契斯去年出賽53場，貢獻20轟、42打點，今年則僅1轟、2打點，打擊率1成50。若是開季還沒調整好狀況，影響表現也導致受傷，健康歸隊肯定是洋基利多。
桑契斯今天在復健賽擔任指定打擊，外界猜測因為捕手羅麥（Austin Romine）昨對藍鳥鼠蹊抽筋退場，桑契斯會否一歸隊就蹲捕？吉總則說羅麥的狀況已經好轉，「他的力量和柔軟度都很好，只是抽筋後還有點痠痛，要上場應該沒問題。」
(中時電子報)
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