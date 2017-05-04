府：駐秘魯代表吳進木特任駐尼國大使

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駐秘魯代表吳進木(左)特任駐尼國大使。（駐秘魯代表處提供、中央社）

總統府3日公布1日總統令，我駐秘魯代表吳進木特任駐尼加拉瓜共和國大使。而現任我駐尼國大使莊哲銘將返回外交部任職。

吳進木在任期間，曾協助去年前親民黨主席宋楚瑜參與亞太經合會（APEC）全程事務，並安排與各國領袖代表接觸。

(旺報)