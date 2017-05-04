愛鄰守護隊深入基層照顧弱勢 中市民政局長表揚

民政局長蔡世寅（右二）昨晚特代表市長林佳龍前往表揚，同時勉勵各里長本著行善心念，熱心服務基層里民。（陳世宗攝）

台中市全國首創「愛鄰守護隊」，透過區公所、里長及鄰長等行政系統通路，發掘社會弱勢底層族群，提供即時關懷與協助。上月底在北區即發生1名80歲獨居老人不良於行，因在家跌倒在地、無法起身、失禁及脫水，擔任愛鄰守護隊隊長的錦村里里長吳榮益上門關懷找不到人，緊急找鎖匠開門才及時救回一命。

民政局長蔡世寅昨晚間特別代表市長林佳龍前往表揚，同時勉勵各里長本著行善心念，熱心服務基層里民。

台中市基於「人民的小代誌，是咱政府ㄟ大代誌」的服務理念，由民政局、衛生局及社會局共同推動全國首創「愛鄰守護隊」，整合市府跨局處的里鄰系統、社會福利、衛生醫療、長期照顧、居家環境清潔及志工服務等資源，透過區公所、里長及鄰長等行政系統通路，發掘社會弱勢底層族群，進行主動重點即時關懷以預防悲劇發生，進而保障每個市民基本生活權利。

蔡世寅指出，自104年南區開始試辦愛鄰守護隊以來，去年擴展至20區332里，今年度計畫再推展至29區587里，預計明年可達成全市625里「區區有愛鄰 里里都守護」目標。

蔡世寅勉勵各里長本著行善心念，熱心服務基層里民，透過里、鄰長平時訪視，發揮里仁為美、鄰近關懷精神，尤其現在台中市各區皆已籌組愛鄰守護隊，期盼藉助各位基層里、鄰長力量，強化社會基層安全網絡，使市民皆能感受即時關懷與照顧，讓社會更加溫暖、美好。

目前愛鄰守護隊已成為台中市施政亮點，將持續推動關懷獨居老人及經濟弱勢族群，讓台中市民以「台中是我家，用愛守護鄰」自詡，成為名副其實的宜居城市。

(中時)