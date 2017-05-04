徐曉冬KO太極拳師 馬雲：一場秀竟有人生氣當真

徐曉東事件延燒，馬雲護航:太極不為搏擊而生，重在體悟。(圖/網路直播圖)

格鬥狂人徐曉冬近日因「20秒KO」太極拳師魏雷，引起各界熱烈討論，而他勝後不斷詆毀中國傳統武術，向武林發下戰帖，得罪不少習武人。對此，阿里巴巴集團創始人、太極拳愛好者馬雲說，這是唱戲與看戲互動最好的一場「秀」，竟有人生氣當真，並表示練太極的樂趣不是爭鬥，而是「體悟太極」。

徐曉冬KO太極拳師魏雷後，使勁詆毀傳統武術，稱「傳統武術是騙子」，揚言在15天內打遍各大掌門，還對馬雲的保鑣李天金發出「比武戰帖」，掀起一場武林爭端。馬雲表示，太極拳是肯定能打的，但練太極的樂趣不來自爭鬥，而是在爭鬥中「感悟太極」，並說太極拳不是為搏擊而升，自由搏擊能力和太極拳相比，規則不一致，根本無從談起。

馬雲說，一場太極運動業餘愛好者，和一位準專業的自由搏擊選手的「打戲」，吸引超乎尋常的關注，更掀起「武林門派」之稱，這是一「唱戲的」和「看戲的」互動最好的一場秀，竟還有人生氣當真。

馬雲寫道，這場打鬥，說實話是由鬥嘴而引發的街鬥，連普通比賽都稱不上，沒有技法、也不具觀賞性，特別的只是嚼舌根的圍觀群眾特多，以致後來變成爭執武術是否有用、太極是否能實戰的話題，「事實上，太極更應該是文化樂趣，而不是搏擊的工具」。

(中時電子報)