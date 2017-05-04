想要控制好血糖 得先學會這招
據105年衛生福利部國民健康署數字統計，台灣有227萬名成年人患有糖尿病，糖尿病也居10大死因第5名，換算下來，每小時就有1人死於糖尿病。然而糖尿病患者平日要做好血糖控管，因此坊間有許多控制血糖偏方，專業醫師指出吃單一食物或是偏方沒有證據證實能有效治療糖尿病，想要有效控制血糖，得先學會食物替換。
依據華人健康網，亞東醫院新陳代謝科江珠影醫師表示，糖尿病患者除平時養成做血糖測量外，也要知道如何替換食物，以免血糖起伏過大，像是1碗飯=1顆饅頭=2碗稀飯=3片土司=8片蘇打餅乾；如果外出用餐，則盡量不要點炒飯、蜜汁、糖醋、茄汁及勾芡類菜色，澱粉調味料越多，血糖越會增加，麵類也最好選擇小碗來食用，免得血糖飆升。
而五穀根莖類、水果、牛奶是比較容易影響血糖變化，因此糖尿病患者要酌量攝取。
坊間傳言吃紅心芭樂、苦瓜可以降血糖，江珠影醫師則回應，每天僅吃紅心芭樂或苦瓜是不正確且會造成營養不良的血糖控制法，糖尿病患者想要血糖下降，熱量就要攝取的少，但還是要維持人體所需的營養，以維持血糖正常。
江珠影醫師建議糖尿病飲食治療，可以先喝湯再吃飯，在烹調方式也盡量以清淡、少鹽為主，食材可以選用低脂肪、低熱量、高纖維的食物，可以多吃蔬菜以增加飽足感，水果則建議每份限制在15克以下，一般大小的芭樂、橘子及奇異果1顆就含有約15克的醣分，因此不要吃過量，以免血糖失控。江珠影醫師也提醒，糖尿病患者要遵醫囑用藥，配合規律運動及均衡飲食才是最好的控制血糖方法。
(中時電子報)
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