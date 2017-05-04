遭抗議電話打爆 段宜康：發洩不滿可接受

段宜康表示，如果這樣可以讓軍公教人員發洩心中不滿，他可以接受。（劉宗龍攝）

立法院司法及法制委員會昨晚審查《公務人員退休撫卹法》草案，通過退休公務人員退休金計算基準採在職前15年平均俸額，引發軍公教人員不滿，發動打電話給召委段宜康抗議。段宜康4日受訪時指出，他昨（3）日主持會議到晚上，12點多回到家，打開電話有超過150通不認識或沒顯示號碼的未接來電，今天早上繼續有電話再打來，但他上午沒有再看手機。段宜康表示，如果這樣可以讓他們發洩心中不滿，他可以接受。

(中時)