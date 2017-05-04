姊弟不容 「脫北」駐英公使太永浩遭家族除名

前北韓駐英公使太永浩(Thae Yong Ho)。(圖/美聯社)

太永浩談脫北動機

2016年7月脫北流亡到南韓的駐英公使太永浩(Thae Yong Ho)，日前在CNN報導中談到脫北後的辛酸，就連自己的姊姊都鄙視他，說他是卑鄙小人，甚至認為他連動物都不如。對太永浩的家人而言，脫北者必須從家族墓碑除名，因為他是家族的恥辱，從此以後就像失去一位親人一樣，非常殘酷。

前北韓駐英公使太永浩任職外交官將近20年，去年7月時，帶著妻兒，舉家逃至南韓，他告訴CNN說，他之所以脫北，是為了他兒子，他不想再讓兒子待在奴隸機制中，所以不能再錯過這次機會。

脫北以後，太永浩仍擔心返家的家人，因為在北韓，脫北者的親戚家人通常都會被送到監獄，或是被國家當成宣傳工具。太永浩說，金正恩甚至泯滅了家長與小孩之間的愛。

他的姊姊Tae Ok Ran說，我要警告太永浩，我們全家人都不會原諒他。太永浩的姊姊和弟弟Tae Yong Do都認為，他現在已經變成南韓的宣傳工具，讓全家人蒙受恥辱，他的名字甚至必須從家族墓碑上除名。殘酷的事實是，脫北者對家人而言，就像失去一名手足一樣。

太永浩的弟弟Tae Yong Do則說，我們社會就像一個金正恩「父親」所帶領的大家庭，正因為我們是一個大家庭，所以我們努力工作，回饋社會和組織。太永浩說，他的姊弟已經被國家洗腦，他們對國家必須展現忠誠，因為北韓人民如果不愛國的話，政府會鼓勵人民去舉報那些不忠心的左鄰右舍。

(中時電子報)