MLB》無視大聯盟調停 金鶯繼續砸人

金鶯投手高斯曼(中)遭驅逐，總教練修瓦特(右)上前關切。(美聯社)

因為馬恰多的一記滑壘，金鶯與紅襪結下了樑子，馬恰多每次上場都得左閃右躲，他被內角球問候的次數已經超越了常規。雙方首戰還爆發紅襪球迷辱罵金鶯亞當瓊斯的種族歧視風暴，大聯盟主席曼佛雷德不得不親自介入調停。

曼佛雷德給雙方球團撥了電話，告誡他們「別再鬧下去了」。大聯盟棒球事務長托瑞(Joe Torre)說：「這兩隊(都在美東)經常碰面，一點小事就很容易引發對立，他們還在爭執誰對誰錯，但我們認為這應該要立即停止。」

紅襪總教練費洛表示同意休戰，不過金鶯似乎還不肯罷手。4日的第3戰，金鶯投手高斯曼2局下又用滑球砸中紅襪波格茲側腰，主審沒有警告就直接將他驅逐，捕手喬瑟夫暴跳如雷，金鶯主帥修瓦特親自上前把高斯曼帶下場。紅襪球迷噓聲大作，高斯曼只投1局就退場，對球隊造成很大負擔，最後紅襪以4-2獲勝，先發1局失1分的高斯曼吞下敗投。

紅襪球迷向來比較暴躁，每場比賽約有10多人會被驅逐，鶯襪首戰被逐出場的球迷有34人。即使是紅襪自家的球員也不能倖免，左投普萊斯的父親是黑人，他剛加盟紅襪在牛棚練投時就曾被球迷辱罵。洋基左投沙胖也是受害者，他說：「黑人球員到芬威球場之前要有心理準備。」

(中時電子報)