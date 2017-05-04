汽機車對撞 騎士彈飛命危送醫

39歲彭姓男子今（4）日上午9時許，駕駛自小客車行經新北市中和區中山路二段313巷口，彭男疑似要左轉與對向35歲傅姓機車騎士對撞，傅男當場彈飛，送醫時已無生命跡象，目前仍在雙和醫院急救中，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)