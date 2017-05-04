和王大陸鬧不和？郭書瑤PO扯髮照曝真相

郭書瑤曬和陳玉珊、王大陸合照破不合。(圖／翻攝自郭書瑤臉書)

郭書瑤(瑤瑤)近日因《通靈少女》人氣翻漲，現又在大陸古裝劇《狼殿下》飾演刁蠻公主，不過先前傳出因為陳玉珊簽下她，讓王大陸相當不滿，今(4日)她在臉書po照曝真相，我們感情「『超極好』好不好。」

《狼殿下》由陳玉珊擔任總製片人，王大陸與李沁擔任男女主角，瑤瑤則在劇中飾演異邦小公主，今她在臉書曬出合照，照片中她扯著王大陸頭髮，對方則推她的頭，陳玉珊在中間比個愛心，模樣逗趣可愛，她寫下：「傳說我們因為玉珊女王鬧不合？！但如你們所見，我們感情『超極好』好不好。」

陳玉珊也在臉書笑稱：「這樣算傳說中的破冰照嗎？」並強調她們沒不合，3人開心為戲宣傳，讓粉絲都直呼好期待看到新戲上映。

(中時電子報)