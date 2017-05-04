漢光33號兵棋推演 馮世寬搭機指揮

配合漢光演習兵推，一架今上午S-70C型機降落國防部博愛營區。（國防部提供）

國防部長馮世寬搭機前往「機動指揮所前推指揮作戰」的演練。（國防部提供）

國防部今(4)日表示，國軍自5月1日至5日止，執行「漢光33號」兵棋推演，目前均按計畫進度順利執行。本日上午10時，配合演習規劃派遣S-70C型機乙架降落國防部博愛營區，執行「機動指揮所前推指揮作戰」演練，過程圓滿順利。

國防部強調，國軍將持續戮力從事建軍備戰工作，以堅定展現捍衛國家能力與自我防衛決心。

(中時)