攜超額人民幣未申報 女台商虧大了

女台商攜帶超額人民幣未申報，遭海關沒入8萬元。（海關提供）

鍾姓女台商昨攜帶超額10萬元人民幣(約新台幣43.54萬元)闖關，在自廈門「小三通」入境金門後，遭高雄關人員在行李箱內查獲，依違反管理外匯條例及兩岸人民關係條例的規定，發回其中的2萬元，其餘8萬元則扣押沒入。

鍾姓女台商是在昨天「小三通」入境，通關時遭高雄關員在其行李箱內，發現未申報的人民幣10萬元，違反攜帶超額外幣、人民幣出入國境應向海關申報的規定，當即會同港警處理。

鍾女表示，這些人民幣都是在大陸經商所得，欲攜帶回台使用，因為不諳出入境相關規定，故未主動向海關申報。但因此舉已違反現行法令規定，高雄關離島派出課仍開具扣押憑單沒入8萬元，其餘2萬元發回。

高雄關指出，根據管理外匯條例的規定，旅客或隨交通工具服務之人員，攜帶超過人民幣2萬元或外幣現鈔總值逾等值美幣1萬元者，均應主動向海關申報。依規定申報者，其超過限額部分，入境旅客自行封存於海關，出境時准予攜出；出境旅客之超額部分則不准攜出。未依規定申報者，其超額部分逕行沒入。

高雄關表示，兩岸交流日益頻繁，相關規定雖已行之多年，但每年仍發生多起旅客因不諳法令未申報，而造成巨額損失的案例，希望民眾多加留意。

(中時)