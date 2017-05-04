土耳其10名詐騙犯 外交部：上月26日已押解回台

去年土耳其警方逮補兩岸詐騙集團，其中逮捕52名台籍嫌犯，去年6月將42名嫌犯遣送回國，外交部亞非司司長陳俊賢上午表示，其餘10人已於4月26日低調押解回台。

土耳其警方去年5月破獲該集團在當地設置機房，鎖定兩岸等地的觀光客詐騙。同時，也涉及在提款機（ATM）裝設針孔攝影機，側錄旅客提款卡資料，再製作偽卡盜領。

陳俊賢上午在外交部指出，10名台籍嫌犯已於4月26日低調押解回台，案件並未沒有審理直接驅逐。去年12月這10名嫌犯遭土耳其檢察官申請延押，最長可達5年。

另外，陳俊賢指出，上月台灣也與非洲布吉納法索司法單位合作，將通緝犯巴基斯坦裔台人雪碧爾押解返國。

他說，布吉納法索首都瓦加杜古遭警方臨檢及留置，並查獲持有我國護照，因此向我方查證發現為通緝犯，並於24日押解返國。

至於肯亞選手來台參加長跑，遭質疑邀請函偽造，簽證核發過程有誤。陳俊賢表示，任何公司行號都可以發邀請函，外交部只是擔心申請人逾期居留，要有人願意負擔申請人生活所需，類似擔保人的概念。

陳俊賢指出，從民國100年至今，約有25名肯亞籍以參加各種國際馬拉松為由，向我方申請簽證，並核發近50次，對於相關人士檢舉，外交部已將相關簽證資料送請內政部移民署偵辦中。

(旺報)