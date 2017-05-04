涉排廢水致中港大排染色 阿羅哈客運遭罰
泰山中港大排1日被民眾發現被染成橘色，新北市環保局稽查員獲報到場清查，發現是知名客運公司阿羅哈涉嫌排放清洗沉澱池鐵鏽廢水，環保局當場依違反水污染防治法予以告發，最重將處以新臺幣300萬元罰鍰。
環保局表示，1日上午11時許接獲民眾通報泰山區中港大排表層佈滿橘色水，隨即抵達現場，發現大排一側水色呈現不尋常的鮮橘色，立即採水測試，循線往上游展開地毯式搜索，發現元凶竟是知名客運業者阿羅哈客運。
環保局進場稽查，發現場內地面淤積清洗車輛回收水沉澱池內鮮橘色鐵鏽廢水及泥沙與大排內橘色廢水顏色相符，業者也坦承稍早將清洗車輛回收水沉澱池內鐵鏽廢水夾雜泥沙經廠內排放管道排至聯外雨水側溝污染中港大排。
(中時)
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