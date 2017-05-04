用數字捍衛政績 民進黨籲國民黨支持前瞻條例

民進黨執政將滿1週年，民進黨今天舉行記者會，副秘書長徐佳青表示，蔡英文總統執政1年，失業率下降、就業人口增加，台灣全球競爭力排名躍升至第14名。並呼籲國民黨，台灣經濟需要更多動能，「前瞻基礎建設計畫」就是非常重要的燃料，不要再做焦土抗爭，好好實質審查「前瞻條例」。

民進黨發言人楊家俍表示，馬英九105年執政時，第一季出口負成長衰退-12.1%，對比今年同期出口年增率上升到15.1%，可以感受到民進黨執政後的差異。其中，對中國大陸的出口貿易，也不如外界一再唱衰的論調，反而從國民黨執政的-11.5%成長至9.4%。

民進黨副秘書長徐佳青與發言人張志豪、楊家俍上午舉行「執政1週年經濟成績表現」記者會，向國人報告蔡英文總統就任以來的經濟政績，徐佳青表示，數字會說話，馬英九過去8年執政，蔡英文政府短短一年就做到。

張志豪說，馬英九執政後期104年第三、四季經濟成長率都是負成長，新政府執政後，105年同期經濟成長率則提升到2.88%，加上政府大力推動「前瞻基礎建設計畫」，經濟成長率未來會有更好的表現。此外，民進黨上任後景氣燈號已連續九個月都是綠燈，顯示經濟穩定。

楊家俍表示，觀光業部分，日本、韓國與港澳旅客大幅成長，亞洲整體來台旅客人次持續攀高，尤其韓國高達34.3％，105年來台旅客為1069萬人次，較前一年增加25萬人次，加上新南向政策陸續對東南亞國家開放免簽，未來來台人次也會有所成長。

楊家俍說，去年3月相比，今年失業人數減少10000人，就業人數增加76000人，而一例一休政策也使今年1、2月的加班費達到七年來增幅的最高紀錄，上漲12.5%。薪資也從過去國民黨執政的凍漲，到今年每人每月的經常性薪資成長1.35%，不論是全力提升基本工資、加嚴七休一適用標準等，都反映在經濟數字中。

徐佳青最後強調，根據世界經濟論壇(World Economic Forum)2016年9月的「全球競爭力報告」中，台灣競爭力排名達到全球第14名，不僅進步，更優於韓國的26名。今年2月美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)公布的經濟自由度報告，看到投資環境也有所改善，台灣從2008年的25名上升至11名，遠遠超越韓國的27名，這表示政府優化投資條件擁有不錯的成果。

楊家俍表示，「前瞻條例」目前仍因國民黨杯葛，在立法院毫無進展。前瞻條例是未來的重大建設工作，也是國人極為期待、帶動經濟發展的計畫，希望國民黨能以經濟民生為念，以國人的期待為重，坐下來理性的討論。

(中時)