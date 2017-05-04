酒醉路倒 錯把警車當小黃付車資

酒醉林男（左）返家後，不是掏鑰匙，竟是掏車資要付給警方。（馬瑞君翻攝）

南區25歲林姓男子，3日清晨6時許酒醉路倒在德富、樹義路口，還拒絕救護車載往醫院就醫，勤工所警員被林男「盧」很久，擔心其安危，而駕駛警車送他返家休息，林男還將警車誤認為計程車，還要拿車資給警方，讓員警哭笑不得，事後清醒才頻向警方道謝。

三分局勤工派出所警員陳志雄、王仕佲，3日執行巡邏勤務時，接獲民眾報案於在德富、樹義路口有一名男子臥坐馬路，立即前往處置，抵達後發現林男酒醉路倒，救護車也到達現場，但林男表示不需救護，警方頻問林男：「哪裡不舒服？住哪裡？」、「身分證字號背的出來嗎？」林男雙眼茫然低頭不語、呆坐人行道旁。

警方一直提醒林男：「不要睡著了，我們來幫助你的。」「你的證件方便借我們看一下嗎？」但還是問不出所以然。

終於，林男緩緩站起，拿起背包把拉鍊拉開伸手摸索皮包，沒想到他不是拿證件，竟突然出其不意轉頭向後嘔吐，之後才拿出證件；警方擔心其安危，只好警車充當小黃，載送返回大慶街住處並攙扶上樓休息。

到達住處後，員警按林宅電鈴卻無人開門，林男伸手從背包拿出東西要給警方，員警以為是鑰匙，猛然一看竟是錢，原來林男真的將警車當小黃，還拿車資給警方，員警哭笑不得，跟他說：「我們是警察！」林男才突然清醒，感謝警方護送他安全返家。

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(中時)