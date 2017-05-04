林全上班被包圍 政院擬告大觀自救會妨害自由

自救會員成員包圍院長座車。（翻攝「焦點事件」網站）

警方見狀將抗議群眾拉開。（翻攝「焦點事件」網站）

大安分局副分局長程紹頤對外說明。（陳鴻偉翻攝）

行政院長林全今早離開大安區住家，準備搭車前往行政院辦公時，8時27分在濟南路3段巷弄，捷運新生站3號出口附近，遭板橋大觀自救會約20名成員半路攔下，並舉白布條包圍抗議，負責維安的保六警官隊見狀將對方緊急拉開，大安分局警方也出動快打，狀況隨後排除，自救會隨後則前往行政院2號門持續抗議。

據了解，行政院對這種半路圍堵的情形十分不滿，目前擬對自救會成員，提出妨害自由罪章中的「強制」罪告訴，大安分局也在11時召開記者會說明。

副分局長程紹頤指出，大觀自救會此次活動並未經合法申請，嚴重影響尖峰時間往來人車安全，警方將嚴正執法，依蒐證影像辨識出之相關滋事分子，依法傳喚究辦，以維護公共秩序。

「大觀自救會」前身是板橋大觀路榮民之家，2002年被規劃成都市計劃社福用地，去年5月開始強制拆遷執行，大觀自救會此後就經常在各個場合抗議、陳情。

(中時)