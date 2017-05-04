塑膠袋穿上身？ 許瑋甯看了也笑翻

許瑋甯身穿洋裝的代言照，卻被網友驚見她把塑膠袋穿上身？（圖／本報系資料照片）

女星許瑋甯在戲劇圈表現亮眼，演技精湛、實力備受肯定，許瑋甯已從模特兒成功轉型為實力派演員，並在去年的台北電影節封后，今年陸續推出新作《目擊者》、《指甲刀人魔》等片。而許瑋甯也是許多代言的寵兒，就有網友看到她的洋裝代言照，卻驚見許瑋甯把塑膠袋穿上身？

有網友在《Dcard》 PO文，表示在公車上看到許瑋甯的icash2.0代言照，她身穿紅白相間的洋裝，網友接著曬出紅白塑膠袋對比開玩笑，此外，網友還找出許瑋甯許瑋甯穿著藍白、黑色洋裝照，並附上藍色和黑色垃圾袋對比，系列神對比照笑翻一票網友。

多數網友都認為許瑋甯貴為女神人美、有氣質，穿什麼都好看，而許瑋甯看到對比照後，一早也發文透露「害我大笑吸了幾口霧霾，超幽默的你們」，並提倡多次使用環保袋「但如果你們想穿在身上那就另當別論了」。

(中時電子報)