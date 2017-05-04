塑膠袋穿上身？ 許瑋甯看了也笑翻
女星許瑋甯在戲劇圈表現亮眼，演技精湛、實力備受肯定，許瑋甯已從模特兒成功轉型為實力派演員，並在去年的台北電影節封后，今年陸續推出新作《目擊者》、《指甲刀人魔》等片。而許瑋甯也是許多代言的寵兒，就有網友看到她的洋裝代言照，卻驚見許瑋甯把塑膠袋穿上身？
有網友在《Dcard》 PO文，表示在公車上看到許瑋甯的icash2.0代言照，她身穿紅白相間的洋裝，網友接著曬出紅白塑膠袋對比開玩笑，此外，網友還找出許瑋甯許瑋甯穿著藍白、黑色洋裝照，並附上藍色和黑色垃圾袋對比，系列神對比照笑翻一票網友。
多數網友都認為許瑋甯貴為女神人美、有氣質，穿什麼都好看，而許瑋甯看到對比照後，一早也發文透露「害我大笑吸了幾口霧霾，超幽默的你們」，並提倡多次使用環保袋「但如果你們想穿在身上那就另當別論了」。
(中時電子報)
關鍵字：許瑋甯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。