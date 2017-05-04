立法院審前瞻 藍綠爆發第2波衝突

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立法院經濟等6委員會聯席審查「前瞻基礎建設條例」4日上午11點多再度爆發第2次推擠衝突。（姚志平攝）

立法院經濟等6委員會聯席審查「前瞻基礎建設條例」4日上午11點多再度爆發第2次推擠衝突，國民黨立委奮力上前，仍無法突破民進黨立委防守，但會議依然沒辦法開，召委高志鵬祇好再度宣布休息。

(中時)