習近平與杜特蒂通話 就朝鮮局勢交換意見
繼5天前美國總統川普通話之後，菲律賓總統杜特蒂3日下午又與大陸國家主席習近平通話，兩國元首還就當前朝鮮半島局勢交換看法，時間將近半小時之久；杜特蒂還表示，期待著赴中出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。
中新社報導，習近平指出，他去年同杜特蒂兩次會晤，就改善和發展中菲關係達成重要共識，兩國關係實現全面改善。當前，雙方政治互信不斷加深，各領域合作全面展開，雙方關於南海問題的對話協商渠道也已經建立。
兩國元首還就當前朝鮮半島局勢交換看法。習近平強調，中方堅持實現半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持對話協商解決問題。中方主張有關各方保持克制，盡快重回對話談判解決問題的正確軌道。中方願意看到東盟為維護地區和平穩定發揮積極作用。
杜特蒂表示，當前菲中兩國友誼和團結得到加強，雙方各領域交流合作迅速恢復和推進，他對此感到高興。菲方願意同中方共同努力，維護兩國關係改善和發展勢頭。作為東盟輪值主席國，菲方願意推動東盟－中國關係更好發展，密切雙方在國際和地區事務中的溝通合作。他還表示，期待著赴中出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。
(旺報)
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