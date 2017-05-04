羅百吉赴陸上嘻哈節目 曝參賽者全遭公安抓去驗尿
歌手羅百吉以「電子舞曲」走紅，未料爆出吸毒等多起負面新聞，形象及事業跌至谷底，為此還到警察局申請良民證明清白，近年積極尋求復出的他，除了在夜店擔任DJ，更赴大陸錄製節目《中國有嘻哈》，不過他則驚爆所有參賽者都被公安抓去驗尿。
羅百吉臉書PO文分享近況，他表示到大陸錄製節目《中國有嘻哈》，參賽者全是全是「說唱遶舌」比賽的rapper，而來賓更是星光雲集，有潘瑋柏、熱狗、張震嶽、吳亦凡等人，不過節目錄影結束後，所有嘻哈參賽者居然全被公安帶去驗尿，首次遇到這種狀況讓他直呼傻眼。
不過有網友質疑此事件真實性，對此羅百吉回應「你問問熱狗看看」，此外在大陸只要舉報一個人吸毒，就能獲得獎金1500人民幣，豐厚獎金讓人有檢舉動機，再度引發網友熱議。
(中時電子報)
關鍵字：羅百吉
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