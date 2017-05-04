貓被輾爆腦漿！JR求司機改道遭拒「不就是貓屍」

紀言愷日前遇到貓咪被撞死的心痛事。（圖／本報系資料照片）

向來愛貓的男星「JR」紀言愷，近來返家途中，卻發現路中央有貓屍體，為了避免貓咪屍體被二次破壞，他不僅用車擋住，還希望後方的公車司機可以繞路，沒想到對方卻拒絕，更說「不就是貓屍。」讓他相當心寒。

JR紀言愷昨分享日前返家途中看到貓咪被輾過倒臥路中，他不捨地用車擋住，同時也致電1999清潔大隊，不過該條路因為是公車指定道路，他特意向後方司機表示立場，希望他能改道，更難過說「實在不想已經被輾的腦漿四溢器官飛噴的牠，再度被搬動丟在路邊。」

但司機卻像紀言愷說「不過就是個貓屍，我開山路也撞到過很多。」讓他相當心寒，紀言愷說自己完全了解司機的難處，但「早已經被他那趕著下班不知變通的態度氣炸」，更氣對方那句「不過就是貓屍」，認為對方一點都不尊重生命！

(中時電子報)