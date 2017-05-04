遭抹黑反對建設 藍：保留法律追訴權

國民黨團立委江啟臣（左二）等人4日舉行記者會指出，在綠色執政縣市的藍委皆被網路造謠抹黑，號稱最會溝通的蔡政府卻用最低劣手段打壓。（姚志平攝）

國民黨團強力杯葛前瞻基礎建設，近來有網路文宣直指區域立委反對建設。國民黨團今天上午召開記者會反擊，蔡英文總統說要溝通，但卻在網路上、Line群組上看到霸凌、抹黑、造謠的文宣，對此提出嚴正抗議，同時保留法律追訴權。

國民黨立委江啟臣批評，蔡英文不知檢討前瞻計、浪費民脂民膏、思慮不夠周延，卻用此種方式造謠、霸凌，他要告訴民進黨朋友，「我們絕對不接受」，相信人民是清醒的，深知這是綁樁、錢坑計畫，只有蔡總統看不見，國民黨將全力看緊人民荷包。

不過，上述流傳文宣並非民進黨所製作，而是由基進側翼發布，質疑綠營執政下的藍委反對相關基礎建設。

(中時)